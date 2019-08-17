После ДТП с маршруткой в Перми завели уголовное дело

После ДТП с маршруткой в Перми завели уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с маршрутным автобусом в Перми, в результате которого погиб один человек и 32 пострадали. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

По данным ведомства, дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Ведется следствие.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры, ведомство намерено провести по факту ДТП новую проверку относительно нарушений в работе перевозчика ООО «Дизель», которому принадлежит автобус. В прокуратуре подтвердили, что по итогам проверки в 2018 году перевозчик уже нарушал технику безопасности. «Нарушения все были устранены, но вот в этом году такое происшествие. Мы сейчас повторно подключимся к проверке данного перевозчика», — сказал собеседник агентства.

ДТП произошло 17 августа в Орджоникидзевском районе, возле автобусной остановки «Лесозавод». Водитель не справился с управлением и врезался в бетонную стену. В результате погиб один человек, госпитализированы 32 пассажира, в том числе десять детей. Состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое. В общей сложности в автобусе находилось 59 человек.

По предварительным данным, причиной ДТП стала техническая неисправность, сообщили РБК в городской администрации.

По факту аварии проводит проверку департамент дорог и транспорта. Кроме того, у перевозчика, ООО «Дизель», были запрошены объяснительные и видеоматериалы. Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил до окончания расследования ДТП отстранить перевозчика от работы на городских маршрутах.