После ДТП с маршруткой в Перми завели уголовное дело

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,52 +0,46 EUR Бирж. 73,76 +0,36 Brent 58,68 +1,00% USD Нал. 66,94 64,84 EUR Нал. 74,64 72,47 USD ЦБ 66,00 +0,11 EUR ЦБ 73,22 -0,23 EUR/USD 1,1090 -0,0017 BTC/USD Бирж. 10 115,00 -256,00 IMOEX 2 615,20 -0,40% RTSI 1 239,81 -0,83% DJIA 25 886,01 +1,20% Nasdaq 7 895,99 +1,67%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
NVIDIA $190 (+20,64%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+23,38%) прогноз Stifel к 15.05.20
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
NVIDIA $190 (+20,64%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+23,38%) прогноз Stifel к 15.05.20
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 66 (+0,11) Quote, 16 авг, 13:30
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 73,22 (-0,23) Quote, 16 авг, 13:30
В Тбилиси перекроют центр города из-за съемок фильма «Форсаж-9» Общество, 23:41 Арбитр не удалил с поля получившего две желтые карточки игрока «Зенита» Спорт, 23:17 После ДТП с маршруткой в Перми завели уголовное дело Общество, 22:53 В Кузбассе из шахты эвакуировали 43 горняков из-за пожара Общество, 22:38 Израиль перехватил две запущенные из сектора Газа ракеты Политика, 22:12 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 21:42 «Зенит» впервые в сезоне не забил ни одного гола в матче РПЛ Спорт, 21:40 Рядом с Крымом заметили беспилотник ВВС США Политика, 21:33 Власти Италии разрешили сойти на берег 27 несовершеннолетним мигрантам Политика, 21:22 «Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту» в чемпионате Испании Спорт, 21:06 Глава малайзийской организации посоветовал остановить суд по делу MH17 Общество, 21:03 «Боруссия» забила пять голов в стартовом матче чемпионата Германии Спорт, 20:42 Офис Зеленского опроверг «сгон» бюджетников на празднование независимости Политика, 20:26 Организаторы насчитали почти полмиллиона митингующих на акции в Гонконге Общество, 20:18
Общество ,  
0 
После ДТП с маршруткой в Перми завели уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с маршрутным автобусом в Перми, в результате которого погиб один человек и 32 пострадали. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

По данным ведомства, дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Ведется следствие.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры, ведомство намерено провести по факту ДТП новую проверку относительно нарушений в работе перевозчика ООО «Дизель», которому принадлежит автобус. В прокуратуре подтвердили, что по итогам проверки в 2018 году перевозчик уже нарушал технику безопасности. «Нарушения все были устранены, но вот в этом году такое происшествие. Мы сейчас повторно подключимся к проверке данного перевозчика», — сказал собеседник агентства.

Общество
СК опубликовал видео с места аварии с автобусом в Перми

ДТП произошло 17 августа в Орджоникидзевском районе, возле автобусной остановки «Лесозавод». Водитель не справился с управлением и врезался в бетонную стену. В результате погиб один человек, госпитализированы 32 пассажира, в том числе десять детей. Состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое. В общей сложности в автобусе находилось 59 человек. 

По предварительным данным, причиной ДТП стала техническая неисправность, сообщили РБК в городской администрации.

По факту аварии проводит проверку департамент дорог и транспорта. Кроме того, у перевозчика, ООО «Дизель», были запрошены объяснительные и видеоматериалы. Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил до окончания расследования ДТП отстранить перевозчика от работы на городских маршрутах.

Теги: Пермь, ДТП, уголовное дело
Материалы по теме
Один человек погиб и десять пострадали в аварии с маршруткой в Перми
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter