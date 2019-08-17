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Один человек погиб и десять пострадали в аварии с маршруткой в Перми

В Перми маршрутный автобус врезался в здание, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. ТАСС со ссылкой на главк пишет, что, согласно предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, еще десять пострадали. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает об одном погибшем и 20 пострадавших.

По данным министерства здравоохранения Пермского края, состояние четырех из пострадавших в ДТП детей оценивается как средней степени тяжести, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Общее число пострадавших детей и взрослых уточняется, добавили там. 

«Автобус маршрута № 53 допустил наезд на препятствие (здание), находящееся с правой стороны по ходу движения. В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия», — сообщили РБК в краевом управлении МВД.

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что данные о ДТП поступили в службу в 17:14 мск. По информации ведомства, пассажирский автобус врезался в столб в Орджоникидзевском районе Перми. Для оказания помощи на место происшествия прибыли шесть сотрудников МЧС и две единицы техники.

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15 августа легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в центре Москвы. По предварительной информации, пострадали водитель и два пассажира. В момент ДТП на остановке никого не было. Пострадавших доставили в городские больницы.

Теги: новости РБК, Пермь, ДТП, маршрутка
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