Полиция в Перми задержала въехавшего в бетонную стену водителя автобуса

Полиция в Перми задержала въехавшего в бетонную стену водителя автобуса

Полиция в Перми задержала водителя автобуса, врезавшегося 17 августа в бетонную стену. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

Уточняется, что в момент ДТП водитель был трезв.

В субботу, 17 августа, возле остановки «Лесозавод» в Перми водитель маршрута № 53 не справился с управлением, в результате чего въехал в бетонную стену. В ДТП погибла одна женщина, еще 32 человека, среди которых девять детей, получили травмы различной степени тяжести. Состояние восьми пострадавших оценивается как тяжелое. Всего в автобусе находились 59 человек.

После аварии пермская полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Власти города также запросили у ООО «Дизель», владеющего автопарком, объяснительные и видеоматериалы. До окончания расследования глава Перми Дмитрий Самойлов поручил отстранить перевозчика от работы на городских маршрутах.