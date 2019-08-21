Трамп назвал недостаточными расходы Дании на НАТО

Дания не в полной мере финансирует НАТО, хотя это «богатая страна», заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.

По его данным, скандинавская страна расходует на НАТО только 1,35% своего ВВП, хотя, по требованиям альянса, они должны составлять 2%.

Трамп также опубликовал таблицу трат членов альянса на НАТО, согласно которой порог в 2% ВВП выполняют семь стран из 28 — США (3,42%), Греция, Эстония, Великобритания, Румыния, Польша и Латвия. У Литвы показатель составляет 1,98%. «НАТО, очень несправедливо по отношению к США», — говорится в подписи президента к графику.

Трамп регулярно высказывает претензии к членам НАТО, которые, по его мнению, мало тратят на организацию. Увеличение отчислений в альянс со стороны европейских союзников было одним из его предвыборных обещаний.