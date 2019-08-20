Трамп пообещал не строить Trump Tower в Гренландии

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter фотоколлаж с небоскребом Trump Tower на побережье Гренландии.

«Я обещаю не делать этого в Гренландии», — говорится в подписи к коллажу. Для его создания, судя по внешнему сходству, использовалась фотография Trump Tower в Лас-Вегасе. Там расположен элитный отель.

В середине августа газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп неоднократно интересовался у своих советников и адвокатов, могут ли США купить Гренландию (крупнейший остров в мире, принадлежит Дании). В частности, президент якобы собирался поднять эту тему во время визита в Данию в начале ноября.