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Трамп пообещал не строить Trump Tower в Гренландии

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter фотоколлаж с небоскребом Trump Tower на побережье Гренландии.

«Я обещаю не делать этого в Гренландии», — говорится в подписи к коллажу. Для его создания, судя по внешнему сходству, использовалась фотография Trump Tower в Лас-Вегасе. Там расположен элитный отель.

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Трамп назвал стратегическим вопрос покупки Гренландии

В середине августа газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп неоднократно интересовался у своих советников и адвокатов, могут ли США купить Гренландию (крупнейший остров в мире, принадлежит Дании). В частности, президент якобы собирался поднять эту тему во время визита в Данию в начале ноября.

Трамп подтвердил эту информацию, сообщив, что «стратегически это [покупка Гренландии] интересно]. Власти Гренландии, комментируя РБК статью WSJ, сообщили, что страна «не продается». Премьер Дании сочла идею абсурдной.

Теги: Дональд Трамп, Гренландия, небоскреб
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