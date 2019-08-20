Подозреваемого в убийстве семьи под Ульяновском подростка похоронили

Подростка, предположительно, убившего родственников в селе Патрикеево Ульяновской области, похоронили отдельно от семьи в Карсунском районе 19 августа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.

Похороны подростка организовал отец, который также забрал его тело. «По мусульманской традиции принято хоронить до захода солнца, папа принял такое решение. Сама семья была похоронена сегодня в селе Юрловка, похороны состоялись в два часа», — сказала представитель ведомства.

Тела пятерых погибших в селе Патрикеево были найдены 18 августа. Недалеко от дома рядом с сотовой вышкой также нашли тело подростка. Правоохранительные органы также обнаружили его предсмертную записку. В ней, как сообщал представитель правоохранительных органов, говорилось, что молодой человек решил совершить самоубийство, а мать, бабушку, дедушку, малолетних брата и сестру убил, «чтобы у них не было негативных эмоций по поводу его смерти».

В прокуратуре Ульяновской области предположили, что у подростка была шизофрения. СК назначил посмертную психиатрическую экспертизу.