Предполагаемый убийца семьи под Ульяновском оставил предсмертную записку

Подросток, который, предположительно, убил свою семью в селе Патрикеево Ульяновской области, оставил предсмертную записку, сообщили в прокуратуре региона, передает ТАСС.

В ней молодой человек написал, что планирует покончить с собой и переживает, что родственники будут его оплакивать. «Для того чтобы у них не было негативных эмоций, он решается забрать родных с собой», — сказал представитель надзорного ведомства.

Собеседник «Интерфакс-Поволжья» в местной прокуратуре отметил, что такое поведение характерно для лиц, страдающих шизофренией. Но говорить о диагнозе с полной уверенностью пока нельзя, отметили в ведомстве.

По словам представителя прокуратуры, семья была благополучной и не состояла на учете — предпосылок для преступления не было.

Как уточнил ТАСС заместитель губернатора Ульяновской области Сергей Люльков, подросток приходился внуком убитым пожилым мужчине и женщине. По предварительным данным, 42-летняя женщина была его матерью, а двое малолетних детей были у нее от другого брака. «Семья была благополучной, но малообеспеченной», — сказал он. Мать, по его словам, болела и нигде не работала.