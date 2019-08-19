СК назначил посмертную психиатрическую экспертизу подростку из Ульяновска

Следственный комитет России назначил посмертную психиатрическую экспертизу подростку, который, как допускает следствие, убил свою семью под Ульяновском. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на управление СК по Ульяновской области.

Методы проведения экспертизы не уточняются. Специалисты изучают оставленную подростком предсмертную записку. По данным ТАСС, 16-летний молодой человек написал, что не хотел, чтобы у «них были переживания по поводу его смерти». Допускается, что юноша мог страдать шизофренией.

Как сообщает издание «Ульяновская правда», перед убийством подросток отправил другу аудиосообщение, в котором рассказал о своих планах.

По данным «РИА Новости», возможной причиной убийства стал конфликт с членами семьи. Как сообщила агентству родственница погибших, семью пригласили на свадьбу к тете, однако подросток должен был остаться дома с четырехлетними близнецами и двоюродной сестрой.