В прокуратуре допустили шизофрению у возможного убийцы семьи в Патрикеево

В прокуратуре допустили шизофрению у возможного убийцы семьи в Патрикеево

Подросток, который, как допускает следствие, убил всю свою семью в селе Патрикеево в Ульяновской области, мог страдать шизофренией, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя региональной прокуратуры.

По словам собеседника агентства, молодой человек был отличником, участвовал в олимпиадах, а его семья была очень благополучной. Однако в предсмертной записке 16-летний подросток написал, что решил покончить жизнь самоубийством, а родственников убил, «чтобы они не переживали», отметил сотрудник прокуратуры.

Утром 18 августа в одном из домов в Патрикеево были обнаружены тела пяти человек: матери подростка, бабушки и деда, а также брата и сестры. В 500 м от дома было найдено и тело юноши, который, по предварительным данным, покончил жизнь самоубийством.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.