Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи

Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа. Об этом РБК сообщили в региональном министерстве семейной, демографической политики и социального благополучия. Там указали, что пятерых человек похоронят на кладбище в селе Юрловка Базарносызганского района.

Что касается подростка, то его похоронят отдельно от родственников, на кладбище в Карсунском районе.

Тела пятерых человек были обнаружены в частном доме в Патрикеево утром 18 августа. Тело подростка нашли недалеко от дома, возле вышки сотовой связи.

В доме была обнаружена предсмертная записка молодого человека. В ней он сообщил, что решил совершить самоубийство, а мать, бабушку, дедушку, малолетних брата и сестру убил, «чтобы у них не было негативных эмоций по поводу его смерти».

В прокуратуре Ульяновской области предположили, что подросток мог страдать шизофренией. Назначена посмертная психиатрическая экспертиза.