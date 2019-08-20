В Рособрнадзоре исключили запрет на использование телефонов в школах

Предложения об использовании телефонов в школах ни в коем случае не предполагают запрета на гаджеты, а являются лишь рекомендацией по их использованию. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов во время выступления на педагогическом форуме в Ленинградской области. Трансляция опубликована в YouTube-канале Президентской библиотеки.

«Это не запрет ни в коем случае на мобильные телефоны. Это рекомендации, как использовать, чтобы не нарушать учебный процесс, не мешать работе школы, чтобы школа давала хорошее, качественное образование», — сказал Кравцов.

В июле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить использование мобильных телефонов в школе. Она отмечала, что решить этот вопрос необходимо к началу учебного года. В Минпросвещения поддержали идею.

В августе рабочая группа, в которую вошли представители Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Министерства просвещения, отправила методические рекомендации региональным органам управления образованием. Ведомства предложили переводить телефоны в беззвучный режим при входе в школу и сдавать их на хранение во время занятий. С этими рекомендациями не согласился уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, который предложил школам самим решать вопрос об использовании телефонов учениками, согласовывая это с родителями.