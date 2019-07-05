Минпросвещения ответило на идею о запрете мобильных в школах

Минпросвещения ответило на идею о запрете мобильных в школах

Министерство просвещения России поддерживает создание рабочей группы по использованию мобильных телефонов в школах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

«Научными коллективами также проводятся исследования о влиянии мобильных устройств на физиологию детей», — говорится в заявлении.

Опираясь на опыт других стран, в ведомстве пришли к выводу о необходимости ограничения использования электроники во время уроков.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ношение телефонов в школы нужно запретить из-за отсутствия необходимых для их хранения условий. Решить этот вопрос она поручила до начала нового учебного года.