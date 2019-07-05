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Минпросвещения ответило на идею о запрете мобильных в школах

Министерство просвещения России поддерживает создание рабочей группы по использованию мобильных телефонов в школах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

«Научными коллективами также проводятся исследования о влиянии мобильных устройств на физиологию детей», — говорится в заявлении.

Опираясь на опыт других стран, в ведомстве пришли к выводу о необходимости ограничения использования электроники во время уроков.

Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ношение телефонов в школы нужно запретить из-за отсутствия необходимых для их хранения условий. Решить этот вопрос она поручила до начала нового учебного года.

При этом, по словам главы Совфеда, проблема использования в школах телефонов носит деликатный характер, поэтому ее нельзя решить только жесткими запретами. Матвиенко отметила, что, возможно, нужно создать условия для хранения телефонов, но в классы их при этом не брать.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила создать рабочую группу совместно с Рособрнадзором и Российской академией образования по вопросу использования телефонов в школах.

Теги: мобильный телефон, Валентина Матвиенко, новости РБК
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