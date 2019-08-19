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AbbVie $77 (+15,41%) прогноз CFRA к 24.07.20
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Директора школ захотели сами решать вопрос с сотовыми у учащихся
По их мнению, если у ребенка не будет мобильного, то он найдет и другие способы отвлечься от уроков. В учебном же процессе использование телефона может быть полезным
Фото: Ben Birchall / PA Images / ТАСС

Опрошенные РБК директора столичных школ прокомментировали предложение профильного министерства о том, чтобы ограничить использование в учебных заведениях мобильных телефонов. По их мнению, смартфоны периодически могут даже помогать учебному процессу.

Так, например, директор школы №548 Ефим Рачевский указал, что ведомства лишь рекомендуют ограничивать использование телефонов, а окончательное решение принимает именно школа. Он указал, что если гаджет используется как средство для игр, то он, безусловно, мешает. Однако при этом смартфоны можно использовать для овладения полезными знаниями. «Учитель может дать сигнал детям: «Откройте такую-то ссылку, сравните, как интерпретировали закон Ома для замкнутой цепи в XIX веке, когда еще не были известны законы квантовых теорий, и как сейчас», — объяснил Рачевский.

При этом директор школы отметил, что телефоны должны использоваться по установленным правилам. По мнению Рачевского, хорошо, если при изучении стихотворения Лермонтова на уроке литературы ученик достанет гаджет и посмотрит историю написания литературного произведения. «Грустно, если он на уроке возьмет трубку и будет советоваться с другом, идти или не идти на футбольный матч «Спартак» — «Динамо», — считает он.

Директор школы №1253 Наталья Акулова считает, что запретами ничего не добиться, а дети отвлекаются во время уроков и без телефонов. «Это вопрос к учителю — как он смог организовать урок и заинтересовать детей, чтобы дети были вовлечены в процесс», — сказала она.

Директор школы №1241 Антон Алексеев согласился с тем, что есть уроки, где дети забудут о своих гаджетах и будут слушать учителя, раскрыв рот. «А если урок неинтересный, то и помимо мобильного устройства найдут чем себя занять. И это будет определенным сигналом для учителей и родителей», — сказал он.

Алексеев добавил, что на экзаменах гаджеты запрещены, а в учебном процессе телефон может пригодиться, если использовать его грамотно.

Ситуацию прокомментировал и уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. По его мнению, данный вопрос должен обсуждать управляющий совет школы. Он также отметил, что детей нельзя лишать телефона в школе, поскольку они должны выходить на связь с родителями. «Во многих школах смартфон — это часть образовательного процесса: на него скидываются задания, общение с учителем ведется», — заявил омбудсмен.

Ранее стало известно, что Минпросвещения рекомендовало ограничить использование мобильных телефонов в школах в целях «профилактики возможного вреда здоровью учеников». Предлагается, в частности, переводить гаджеты в беззвучный режим и сдавать во время уроков на хранение. Новые правила, по мнению авторов документа, не должны коснуться учителей и родителей.

Помимо Минпросвещения вопрос обсуждали также Роспотребнадзор и Рособрнадзор.

Авторы: Артем Филипенок, Любовь Порываева
Теги: Школа, мобильные телефоны
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