Омбудсмен предложил школам самим ограничивать использование телефонов

Использование телефонов в школе должно регулироваться управляющим советом учебного заведения, а не правительством. Об этом РБК заявил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

Такое предложение направлено им в столичный департамент образования, уточнил он. «Я предложил московскому департаменту образования, чтобы это [использование телефонов в школе] было предметом обсуждения управляющим советом школы. Нам не нужны директивы сверху, этот вопрос должна решать школа», — отметил Бунимович.

По его словам, детей нельзя лишать телефона, когда они идут в школу и должны выходить на связь с родителями. «Во многих школах смартфон — это часть образовательного процесса: на него скидываются задания, общение с учителем ведется», — заявил омбудсмен.

Родители и учителя могут самостоятельно решить этот вопрос, без участия чиновников, подтвердил он свое мнение. «Дети должны учиться обращаться со смартфонами, а нашим чиновникам надо учиться обсуждать вопросы с людьми и специалистами, прежде, чем принимать решения», — подчеркнул Бунимович.