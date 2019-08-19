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OBUV ₽103 (+82,14%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
AbbVie $77 (+18,21%) прогноз CFRA к 24.07.20
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Омбудсмен предложил школам самим ограничивать использование телефонов

Использование телефонов в школе должно регулироваться управляющим советом учебного заведения, а не правительством. Об этом РБК заявил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

Такое предложение направлено им в столичный департамент образования, уточнил он. «Я предложил московскому департаменту образования, чтобы это [использование телефонов в школе] было предметом обсуждения управляющим советом школы. Нам не нужны директивы сверху, этот вопрос должна решать школа», — отметил Бунимович.

По его словам, детей нельзя лишать телефона, когда они идут в школу и должны выходить на связь с родителями. «Во многих школах смартфон — это часть образовательного процесса: на него скидываются задания, общение с учителем ведется», — заявил омбудсмен.

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Родители и учителя могут самостоятельно решить этот вопрос, без участия чиновников, подтвердил он свое мнение. «Дети должны учиться обращаться со смартфонами, а нашим чиновникам надо учиться обсуждать вопросы с людьми и специалистами, прежде, чем принимать решения», — подчеркнул Бунимович.

Ранее стало известно, что Минпросвещения рекомендовало ограничить использование мобильных телефонов в школах с целью «профилактики возможного вреда здоровью учеников». Предлагается, в частности, переводить гаджеты в беззвучный режим и сдавать во время уроков на хранение. Новые правила не должны коснуться учителей и родителей.

Теги: обмудсмен, мобильные телефоны, Школа, новости РБК
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