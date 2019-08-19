Жена Макрона вышла встретить Путина, несмотря на травму

Супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит приветствовала российского лидера Владимира Путина во французском форте Брегансон, несмотря на полученную травму плеча.

Накануне жена главы Франции вывихнула плечо во время прогулки на лодке. По данным французского издания Journal du Dimanche, 18 августа Брижит Макрон появилась на публике с бандажом на правой руке. Супруга французского президента была замечена с черной лангеткой и в день прибытия президента России Владимира Путина на переговоры в форт Брегансон.

Брижит Макрон (Фото: Gerard Julien / AP)

Однако повязка с ее руки к моменту церемонии приветствия пропала. При встрече Владимир Путин вручил Брижит Макрон букет цветов, который она держала в здоровой руке.