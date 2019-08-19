Путин и Макрон завершили переговоры во Франции

Переговоры президента России Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона завершились, передает корреспондент РБК.

Они прошли в резиденции Макрона в Форте Бергансон на побережье Прованса. После переговоров начался рабочий ужин, в котором участвуют президенты двух стран.

Макрон отмечал, что планирует обсудить с Путиным подготовку встречи в «нормандском формате» для решения ситуации в Донбассе, обстановку в Сирии и Ливии, а также иранскую ядерную сделку.

Российский лидер также добавил, что будет разговаривать с коллегой об Украине и последних контактах с президентом этой страны Владимиром Зеленским. При этом Путин отмечал, что некоторые вещи вызывают оптимизм.