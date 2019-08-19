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AbbVie $77 (+15,82%) прогноз CFRA к 24.07.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
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Макрон назвал темы переговоров с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал вопросы, которые намерен обсудить на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Среди них — украинское досье, ливийский кризис и конфликт в Сирии
Эмманюэль Макрон (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным подготовку к возможной встрече «нормандского формата» на уровне лидеров для урегулирования кризиса на востоке Украины. Об этом Макрон рассказал в ходе совместной с Путиным пресс-конференции в преддверии их переговоров. Она состоялась в официальной летней резиденции французского президента в Форте Брегансон, ее трансляция велась на телеканале «Россия 24». «Мы хотели бы организовать саммит в «нормандском формате» и хотели бы, чтобы он прошел», — сказал Макрон.

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«Будем говорить об Украине, о Донбассе. Я проинформирую господина президента [Франции] о последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают определенный оптимизм», — ответил Путин. Он также уточнил, что хочет проведения встречи только в том случае, если она может привести к конкретным результатам. «Альтернативы «нормандскому формату» [для урегулирования ситуации на Украине] не существует, и мы, безусловно, будем его поддерживать», — подчеркнул российский лидер.

Как указал Макрон, помимо украинского досье в ходе переговоров с Путиным он намерен коснуться ситуации в Ливии. Французский лидер выразил надежду, что перемирие, которое было заключено между сторонами конфликта, удастся сохранить.

Затронут президенты и тему будущего иранской ядерной сделки, и конфликт в Сирии. «Я глубоко обеспокоен ситуацией в Идлибе», — заявил Макрон. Он обратил внимание на жертвы среди гражданского населения в сирийской провинции. «Францию это очень беспокоит», — сказал Макрон, призвав стороны соблюдать соглашение о перемирии, заключенное в прошлом году в Сочи.

Путин, в свою очередь, указал на расширение присутствия боевиков в Сирии. «До того как были подписаны соответствующие соглашения в Сочи о демилитаризации части идлибской зоны, на тот момент 50% этой территории контролировалось террористами, то сейчас — 90%, и мы наблюдаем постоянные вылазки оттуда», — пояснил он.

В ходе пресс-конференции Путин указал на важность сотрудничества России и Франции, обратив внимание на расширение торгово-экономических связей двух стран.

Макрон назвал положительным шагом возвращение делегации России в ПАСЕ. Несмотря на противоречия между Москвой и государствами Евросоюза, Россия остается европейской страной, убежден французский лидер. «Я верю в Европу от Лиссабона до Владивостока», — сказал он.

С российской стороны во встрече участвуют помощник российского президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и посол России в Париже Алексей Мешков.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Россия - ЕС, Эмманюэль Макрон, Владимир Путин, Евросоюз
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