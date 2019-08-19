Макрон назвал темы переговоров с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал вопросы, которые намерен обсудить на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Среди них — украинское досье, ливийский кризис и конфликт в Сирии

Эмманюэль Макрон (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным подготовку к возможной встрече «нормандского формата» на уровне лидеров для урегулирования кризиса на востоке Украины. Об этом Макрон рассказал в ходе совместной с Путиным пресс-конференции в преддверии их переговоров. Она состоялась в официальной летней резиденции французского президента в Форте Брегансон, ее трансляция велась на телеканале «Россия 24». «Мы хотели бы организовать саммит в «нормандском формате» и хотели бы, чтобы он прошел», — сказал Макрон.

«Будем говорить об Украине, о Донбассе. Я проинформирую господина президента [Франции] о последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают определенный оптимизм», — ответил Путин. Он также уточнил, что хочет проведения встречи только в том случае, если она может привести к конкретным результатам. «Альтернативы «нормандскому формату» [для урегулирования ситуации на Украине] не существует, и мы, безусловно, будем его поддерживать», — подчеркнул российский лидер.

Как указал Макрон, помимо украинского досье в ходе переговоров с Путиным он намерен коснуться ситуации в Ливии. Французский лидер выразил надежду, что перемирие, которое было заключено между сторонами конфликта, удастся сохранить.

Затронут президенты и тему будущего иранской ядерной сделки, и конфликт в Сирии. «Я глубоко обеспокоен ситуацией в Идлибе», — заявил Макрон. Он обратил внимание на жертвы среди гражданского населения в сирийской провинции. «Францию это очень беспокоит», — сказал Макрон, призвав стороны соблюдать соглашение о перемирии, заключенное в прошлом году в Сочи.