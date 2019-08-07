Зеленский заявил о необходимости срочной встречи «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил о необходимости срочно провести встречу лидеров стран «нормандской четверки». Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Президент Украины призвал лидеров стран «нормандской четверки» срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное разрешение конфликта», — говорится в заявлении.

Макрон, со своей стороны, согласился с важностью проведения такой встречи на высшем уровне, однако отметил, что ей должны предшествовать переговоры официальных представителей всех четырех сторон. Он пообещал поговорить об этом с президентом Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

До этого разговора Зеленский созвонился с Путиным и, по заверению украинской стороны, получил от него согласие на встречу в рамках «нормандского формата». Разговор состоялся по инициативе Киева.

Накануне Киев заявил, что в Донецкой области от обстрелов погибли четверо украинских военных, несмотря на согласованное в середине июля перемирие в Донбассе.