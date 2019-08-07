Киев заявил о согласии Путина на саммит «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин во время телефонного разговора договорились о возможной встрече лидеров стран «нормандского формата», об этом сообщается на сайте президента Украины.

«Рабочие группы сейчас готовят документы для подписания на высшем уровне», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что по инициативе Киева состоялся разговор Путина и Зеленского. Президенты обсудили деэскалацию конфликта в Донбассе, необходимость соблюдения перемирия, действующего с 21 июля, реализацию минских договоренностей, а также вопрос обмена пленными.

Поводом для разговора стала гибель украинских военных в результате обстрела в Донбассе. По словам Зеленского, он позвонил Путину, чтобы сказать, что «это не приближает нас к миру», и попросил российского президента «повлиять на ту сторону конфликта».