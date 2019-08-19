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Путин заявил об осторожном оптимизме после разговоров с Зеленским
Глава государства заявил о необходимости обсудить ряд вопросов прежде, чем собирать саммит в «нормандском формате»
Президент России Владимир Путин заявил, что разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским внушают осторожный оптимизм, сообщает «РИА Новости». Об этом глава государства сообщил на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном в Форт Брегансоне, куда прибыл с официальным визитом.

«Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают определенный оптимизм», — сказал Путин.

В свою очередь Макрон заявил, что намерен обсудить с Путиным возможную подготовку к саммиту «нормандской четверки» с участием России, Франции, Германии и Украины. Путин в свою очередь заявил, что альтернативы «нормандскому формату» нет. При этом президент заявил о необходимости договориться сначала по ряду вопросов.

«Любая встреча, в том числе и встреча в «нормандском формате», должны приводить к конкретным результатам. На мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше. Безусловно, добиваться, идти к этой цели», — сказал Путин.

Российский президент также заявил, что рассчитывает на содействие Франции в восстановлении отношений России с Евросоюзом. В свою очередь Макрон отметил, что выступает за единую Европу от Лиссабона до Владивостока.

Материал дополняется

Автор: Артем Филипенок
Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский
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