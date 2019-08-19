Суд отказался рассматривать дело Яшина до устранения недостатков

Троицкий суд Москвы вернул материалы административного дела против главы депутатов Красносельского района столицы Ильи Яшина для устранения недостатков. Об этом РБК сообщил адвокат Михаил Бирюков.

«У меня есть информация о возвращении материалов для устранения недостатков, сейчас мы ждем поступления материалов, написали ходатайство об освобождении под обязательство о явке», — сказал он.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Троицкого суда также пишет, что суд не будет рассматривать материалы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга), пока не будут устранены недостатки.

Накануне Яшин сообщил, что его задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест. По его словам, причиной стали «призывы к участию в несогласованных акциях 18–19 августа».