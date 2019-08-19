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Выборы в Мосгордуму ,  
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Суд отказался рассматривать дело Яшина до устранения недостатков

Троицкий суд Москвы вернул материалы административного дела против главы депутатов Красносельского района столицы Ильи Яшина для устранения недостатков. Об этом РБК сообщил адвокат Михаил Бирюков.

«У меня есть информация о возвращении материалов для устранения недостатков, сейчас мы ждем поступления материалов, написали ходатайство об освобождении под обязательство о явке», — сказал он.

Общество
Илья Яшин сообщил о своем задержании на выходе из спецприемника

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Троицкого суда также пишет, что суд не будет рассматривать материалы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга), пока не будут устранены недостатки.

Накануне Яшин сообщил, что его задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест. По его словам, причиной стали «призывы к участию в несогласованных акциях 18–19 августа».

Ранее в августе Яшина арестовали на десять суток за организацию несанкционированного митинга 14 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. При этом в конце июля его арестовали на десять суток за несогласованную акцию 27 июля.

Центризбирком отказался регистрировать Яшина кандидатом на выборы в Мосгордуму, объяснив решение браком в собранных подписях. В связи с этим политик направил письмо главе ЦИК Элле Памфиловой и призвал перенести выборы. Однако она ответила, что вопросом даты проведения выборов занимаются законодатели.

Теги: новости РБК, Илья Яшин, митинги, Выборы, Мосгордума
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