Илья Яшин сообщил о своем задержании на выходе из спецприемника

Илья Яшин сообщил о своем задержании на выходе из спецприемника

Полиция задержала главу депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест. Об этом политик написал в своем Facebook.

Он уточнил, что его задержали сотрудники 2-го оперативного полка «за призывы к участию в несогласованных акциях 18–19 августа».

В разговоре с РБК Яшин сообщил, что сейчас находится в автозаке.

В пресс-службе управления МДВ России по Москве РБК сообщили, что у них нет информации о задержании Яшина.

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