ЦИК отказал в регистрации Яшину и Брюхановой

В пятницу, 9 августа, Центризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму главе совета депутатов Красносельского округа Илье Яшину и члену партии «Яблоко» Анастасии Брюхановой, передает корреспондент РБК.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что незарегистрированный кандидат Брюханова «не слышит» аргументов Центризбиркома против ее подписей. При этом ЦИК «вернула» кандидату 138 из ранее отбракованных подписей ( для регистрации ей не хватает 227). Брюханова сообщила о завтрашнем согласованном митинге на проспекте Сахарова, но Памфилова заявила, что не пойдет на него. «Требование любой ценой зарегистрировать [кандидатов] — это давление на ЦИК, это я не поддерживаю», — посчитала она.

Некоторые из незарегистрированных кандидатов сейчас находятся под арестом из-за организации несанкционированной акции. Отбывшему десять суток ареста Яшину суд 8 августа назначил еще десять суток за организацию шествия 14 июля. Ранее, 7 августа, ЦИК отказала юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, лидеру Партии перемен Дмитрию Гудкову, кандидату от партии «Яблоко» Елене Русаковой и члену совета московского отделения «Русского собрания» Александру Руденко.

Центризбирком отклонил их жалобы на решение Мосгоризбиркома. Главной причиной отказа в регистрации было названо большое количества брака в собранных подписях.

Окружные избиркомы отказали ряду независимых кандидатов в середине июля, тогда же в Москве начались акции с требованием допустить представителей оппозиции к участию в выборах. Последняя несогласованная акция прошла 3 августа, в ходе нее были задержаны, по разным оценкам, от 600 до 1000 человек. Митинг, согласованный мэрией, пройдет 10 августа.