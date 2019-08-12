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Яшин из камеры написал Памфиловой письмо о переносе выборов в Мосгордуму
В письме, которое он передал главе ЦИК из спецприемника, Яшин призвал перенести выборы на конец осени. Согласно федеральному закону единым днем голосования является второе воскресенье сентября
Илья Яшин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Глава депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин призвал председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфиловы перенести назначенные на 8 сентября выборы на конец осени, а также обеспечить участие в кампании оппозиции. Соответствующее письмо Яшин направил главе ЦИК из спецприемника ГУ МВД России по Москве, написал он в своем Facebook.

По словам Яшина, выборы в Мосгордуму обернулись «настоящей спецоперацией». Он указал, что силовые методы не напугали граждан, поскольку на согласованный митинг на проспекте Сахарова 10 августа пришло больше людей, чем на предыдущее такое же мероприятие. 

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Акция за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму. Фоторепортаж

Согласно федеральному закону выборы в региональные органы власти проводятся в единый день голосования. Он проходит во второе воскресенье сентября

«Я такого письма не видел», — сказал РБК зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться такая возможность, он уточнил, что московские выборы находятся «в компетенции не ЦИК, а Мосгоризбиркома».

«Нам про такие письма не известно. Дата выборов закреплена в законе, это вопрос к законодателям», — сказали РБК в пресс-службе Мосгоризбиркома.

Фотогалерея 
Задержания после акции в Москве. Фоторепортаж

С середины июля в столице проходят акции из-за отказа Мосизбиркома зарегистрировать независимых кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму. Первая согласованная акция прошла на проспекте Сахарова 20 июля, 10 августа состоялся второй такой митинг. В последней акции, по данным «Белого счетчика» приняли участие более 50 тыс. человек, полиция сообщала о 20 тыс. участников. После окончания митинга состоялось несанкционированное шествие. Полиция сообщила о задержании в ходе него 136 человек. По данным «ОВД-Инфо», число задержанных составило более 250.

Кроме того, не согласованные с властями акции, которые сопровождались массовыми задержаниями, проходили в Москве 27 июля и 3 августа. 

Авторы: Юлия Выродова, Евгения Кузнецова
Теги: Илья Яшин, Выборы, Мосгордума
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