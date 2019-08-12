Яшин из камеры написал Памфиловой письмо о переносе выборов в Мосгордуму

Яшин из камеры написал Памфиловой письмо о переносе выборов в Мосгордуму

В письме, которое он передал главе ЦИК из спецприемника, Яшин призвал перенести выборы на конец осени. Согласно федеральному закону единым днем голосования является второе воскресенье сентября

Илья Яшин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Глава депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин призвал председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфиловы перенести назначенные на 8 сентября выборы на конец осени, а также обеспечить участие в кампании оппозиции. Соответствующее письмо Яшин направил главе ЦИК из спецприемника ГУ МВД России по Москве, написал он в своем Facebook.

По словам Яшина, выборы в Мосгордуму обернулись «настоящей спецоперацией». Он указал, что силовые методы не напугали граждан, поскольку на согласованный митинг на проспекте Сахарова 10 августа пришло больше людей, чем на предыдущее такое же мероприятие.

Согласно федеральному закону выборы в региональные органы власти проводятся в единый день голосования. Он проходит во второе воскресенье сентября

«Я такого письма не видел», — сказал РБК зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться такая возможность, он уточнил, что московские выборы находятся «в компетенции не ЦИК, а Мосгоризбиркома».