Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал себе вены на заседании суда

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун во время заседания в Гарнизонном военном суде перерезал себе вены на левой руке. Об этом РБК сообщила его жена Юлия.

Заседание суда экстренно прервали, Шестуна госпитализировали. В каком состоянии находится чиновник, его жене неизвестно.

По ее словам, перед своим поступком экс-глава района выступил перед судом. Он заявил, что более года подвергается пыткам и избиениям, «находясь за решеткой без единого доказательства вины». Происходящее он назвал местью за «арест десяти прокуроров» и «разоблачение мусорной мафии».

Александр Шестун возглавил Серпуховский район в 2003 году. В июне прошлого года он был задержан по обвинению в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег. Позднее бывшему чиновнику предъявили обвинение в получении взяток на 9,9 млн руб.