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Visa $225 (+25,38%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
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United Technologies $165 (+22,91%) прогноз CFRA к 23.04.20
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Шестуна не приняли в первую психиатрическую больницу в Москве

Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве и получении взяток, не приняли в психиатрическую больницу № 1 им. Алексеева. Об этом РБК сообщил его адвокат Андрей Гривцов. Ранее его направили туда из СИЗО в связи с ухудшением здоровья из-за объявленной им голодовке.

«Александра не приняли в Кащенко (до 1994 года больница была названа в честь психиатра П. П. Кащенко. — РБК), в данный момент его везут в психиатрическое отделение в «Бутырке», — сказал Гривцов.

Общество
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу

Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал РБК, что после утреннего осмотра 24 июля врачи решили, что Шестуну нужна экстренная госпитализация, так как он «теряет свою дееспособность [вследствие истощения] и уже не может контролировать ни свои действия, ни свой организм, что может привести к необратимым последствиям».

По словам Максименко, медики рассматривали переход на принудительное кормление, однако ФСИН отказалась от этой меры. Гривцов тогда отмечал, что не заметил у Шестуна проблем в области психиатрии.

Общество
Следствие предъявило Шестуну обвинение в окончательной редакции

Шестуна задержали в июне 2018 года. Бывшего главу Серпуховского района обвинили в мошенничестве, отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности. Позднее СК сообщил, что ему дополнительно вменятся получение взяток на 9,9 млн руб. После ареста Шестун не раз объявлял голодовку и жаловался на избиения и нарушения его прав. В конце мая он был вынужден прекратить 100-дневную голодовку из-за ухудшения состояния здоровья.

Теги: новости РБК, Александр Шестун, «Бутырка», госпитализация
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