Шестуна не приняли в первую психиатрическую больницу в Москве

Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве и получении взяток, не приняли в психиатрическую больницу № 1 им. Алексеева. Об этом РБК сообщил его адвокат Андрей Гривцов. Ранее его направили туда из СИЗО в связи с ухудшением здоровья из-за объявленной им голодовке.

«Александра не приняли в Кащенко (до 1994 года больница была названа в честь психиатра П. П. Кащенко. — РБК), в данный момент его везут в психиатрическое отделение в «Бутырке», — сказал Гривцов.

Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал РБК, что после утреннего осмотра 24 июля врачи решили, что Шестуну нужна экстренная госпитализация, так как он «теряет свою дееспособность [вследствие истощения] и уже не может контролировать ни свои действия, ни свой организм, что может привести к необратимым последствиям».

По словам Максименко, медики рассматривали переход на принудительное кормление, однако ФСИН отказалась от этой меры. Гривцов тогда отмечал, что не заметил у Шестуна проблем в области психиатрии.