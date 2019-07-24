Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко. По его словам, состояние здоровья экс-чиновника ухудшилось из-за голодовки.

Он рассказал, что после утреннего осмотра 24 июля врачи решили вызвать специализированную психиатрическую помощь от Минздрава. «Врачи, которые осмотрели его, пришли к выводу, что требуется незамедлительная госпитализация, поскольку Александр теряет свою дееспособность [вследствие истощения] и уже не может контролировать ни свои действия, ни свой организм, что может привести к необратимым последствиям», — сообщил Максименко.

Также Максименко рассказал, что медики рассматривали вариант принудительного кормления Шестуна, однако руководство ФСИН от него отказалось. «Мы этого делать не будем, тем более в условиях СИЗО. Мы считаем эту меру возможной, но в условиях стационара, палаты реанимационной или интенсивной терапии», — довил он.

«Никаких проблем в области психиатрии я не замечал», — заявил РБК адвокат Шестуна Андрей Гаврилов. По его словам, все, что известно стороне защиты на данный момент — это факт госпитализации. «Пока сложно судить, что будет дальше, поскольку случай в моей практике уникальный, чтобы человека увезли в гражданскую больницу», — заявил адвокат.