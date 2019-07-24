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United Technologies $165 (+22,68%) прогноз CFRA к 23.04.20
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Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко. По его словам, состояние здоровья экс-чиновника ухудшилось из-за голодовки.

Он рассказал, что после утреннего осмотра 24 июля врачи решили вызвать специализированную психиатрическую помощь от Минздрава. «Врачи, которые осмотрели его, пришли к выводу, что требуется незамедлительная госпитализация, поскольку Александр теряет свою дееспособность [вследствие истощения] и уже не может контролировать ни свои действия, ни свой организм, что может привести к необратимым последствиям», — сообщил Максименко.

Также Максименко рассказал, что медики рассматривали вариант принудительного кормления Шестуна, однако руководство ФСИН от него отказалось. «Мы этого делать не будем, тем более в условиях СИЗО. Мы считаем эту меру возможной, но в условиях стационара, палаты реанимационной или интенсивной терапии», — довил он.

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«Никаких проблем в области психиатрии я не замечал», — заявил РБК адвокат Шестуна Андрей Гаврилов. По его словам, все, что известно стороне защиты на данный момент — это факт госпитализации. «Пока сложно судить, что будет дальше, поскольку случай в моей практике уникальный, чтобы человека увезли в гражданскую больницу», — заявил адвокат.

Шестун был задержан в июне 2018 года. Экс-главу Серпуховского района обвинили в мошенничестве, отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности. Позднее СК сообщил, что ему дополнительно вменятся получение взяток на 9,9 млн руб. После ареста Шестун не раз объявлял голодовку и жаловался на избиения и нарушения его прав. В феврале он попытался покончить с собой в СИЗО, объяснив это побоями. На заседании суда 18 июня он порезал себе вены.

Теги: Александр Шестун, СИЗО, госпитализация, новости РБК
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