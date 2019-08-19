Найденного в лесу под Омском трехлетнего мальчика выписали из больницы

Трехлетнего мальчика, которого спустя двое суток после пропажи нашли в лесу в Омской области, выписали из больницы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное. Ранее стало известно, что ребенка перевели из реанимации в общую палату, а также о том, что с мальчиком работали психологи.

Коля Бархатов пропал 13 августа в лесу в Большереченском районе. Его родители отправились собирать ягоды, оставив сына одного в машине. Они вернулись спустя 15 минут и не обнаружили ребенка в салоне. Три часа они искали его самостоятельно, после чего обратились за помощью. 15 августа мальчика нашли живым в полутора километрах от места пропажи.

Как сообщали в региональном главке МЧС, ребенок смог выжить два дня в тайге благодаря теплым ночам с температурой до 15 градусов и отсутствию дождей.