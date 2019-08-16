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Найденного в омском лесу мальчика перевели из реанимации

Трехлетнего мальчика, которого нашли спустя двое суток в лесу в Омской области, перевели из реанимации в общую палату. Об этом порталу «Новый Омск» сообщила пресс-секретарь регионального минздрава Анна Никитенко.

«На данный момент состояние ребенка удовлетворительное. Он переведен в общую палату, где пребывает вместе с родителями», — сказала она.

Никитенко добавила, что накануне с мальчиком около двух часов работали психологи. Издание добавляет, что, предположительно, ребенок останется под наблюдением до 19 августа.

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Власти сообщили о состоянии найденного в омском лесу мальчика

Мальчик пропал 13 августа в лесу в Большереченском районе области. Родители отправились за ягодами и оставили ребенка одного в машине на 15 минут. В поисках мальчика участвовали 400 человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. 15 августа его нашли живым, после чего передали медикам.

Теги: Омская область, лесной массив, пропавший ребенок
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