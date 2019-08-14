400 человек бросили на поиск трехлетнего ребенка в лесу в Омской области

400 человек бросили на поиск трехлетнего ребенка в лесу в Омской области

Трехлетний мальчик потерялся в лесу в Омской области. Сотрудники полиции и волонтеры организовали его поиски, сообщается на сайте управления МВД по региону.

«В ночное время не прекращались поиски трехлетнего Коли Бархатова. Всего задействовались около 400 человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что лесной массив условно разбили на квадраты, однако поиски осложняются тем, что местность заболочена. Отмечается, что правоохранительные органы привлекли вертолет управления Росгвардии по Омской области. Поиски мальчика продолжаются.

Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. По их данным, трехлетний мальчик пропал днем 13 августа в Большереченском районе области. Родители отправились собирать ягоды и оставили мальчика одного в машине. Они вернулись через 15 минут, однако ребенка в салоне не было, после чего они в течение трех часов искали его самостоятельно. Впоследствии они обратились в правоохранительные органы.