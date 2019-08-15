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Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

Трехлетнюю девочку по имени Дарья Циммер, пропавшую в Кировском округе Омска, нашли мертвой. Об этом говорится в заявлении поисково-спасательного отряда «ДоброСпас — Омск» в социальной сети «ВКонтакте»

«Найдена. Погибла», — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда. Другие подробности случившегося не приводятся.

Как сообщается на сайте регионального МВД, трехлетняя девочка ушла со двора частного дома в Кировском округе. Пропажу ребенка обнаружила ее мама. Девочку около часа искали самостоятельно, после чего ее родственники обратились в полицию.

Накануне в лесу в Омской области пропал трехлетний мальчик, после того как его родители оставили мальчика одного в машине, а сами отправились собирать ягоды. Спустя 15 минут, родители вернулись, но ребенка в салоне машины не было. Они начали искать мальчика самостоятельно в течение трех часов, а впоследствии обратились в правоохранительные органы. 

К поиску ребенка подключились 400 человек. В их числе: волонтеры, кинологи, сотрудники главка МЧС по Омской области, общественные организации «Доброспас» и «Лиза Алерт». По факту безвестного исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело.

Теги: Омская область, ребенок, пропажа
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