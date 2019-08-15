Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Бархатов Коля найден! Жив. Спасибо всем за помощь», — говорится в сообщении отряда.

В региональном главке МЧС сообщили «РИА Новости», что мальчика нашла одна из поисковых групп в полутора километрах от места пропажи. «В данный момент ребенок передан медикам, но не госпитализирован», — уточнили в управлении.

В поисках были задействованы порядка 400 человек, включая сотрудников полиции и главка МЧС по Омской области, кинологов и волонтеров. Позже к поискам привлекли вертолет и два квадрокоптера.

Трехлетний мальчик пропал днем 13 августа в Большереченском районе Омской области. Родители отправились собирать ягоды и оставили сына одного в машине. Вернувшись спустя 15 минут они не обнаружили ребенка в салоне. Позже родители обратились в правоохранительные органы. По факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело. Ситуацию взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета.