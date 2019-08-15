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Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
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Общество ,  
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Власти сообщили о состоянии найденного в омском лесу мальчика

Состояние трехлетнего мальчика, найденного спустя двое суток поисков в лесу в Омской области, оценивается как удовлетворительное. Об этом пишет NGS55.ru со ссылкой на минздрав региона.

«Еще во время транспортировки была начата инфузионная терапия в связи с крайней степенью обезвоживания, ребенок был согрет, накормлен», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время мальчик находится в отделении анестезиологии и реанимации Большереченской центральной районной больницы, с ним будет работать психолог.

Как сообщила РБК главный врач больницы Наталья Лобанова, динамика состояния ребенка идет только в положительную сторону, однако он все еще обезвожен и истощен. «Несмотря на то, что мальчик испытал тяжелейший стресс, он очень хорошо поддается коррекции. Даже во время транспортировки на машине скорой помощи его состояние начало заметно улучшаться. Ребенок вступил в контакт и начал разговаривать», — сказала она.

Врач также уточнила, что найти мальчика было сложно из-за труднопроходимости заросшего травой леса и болотистой местности. «Когда мы его увидели, в его ушах и носу была тина, что говорит о том, что он пытался как-то компенсировать отсутствие еды и воды», — добавила главврач. 

Высокие температуры до плюс 15 градусов ночью и плюс 23–26 градусов днем могли помочь продержаться трехлетнему ребенку в тайге, уточнили «РИА Новости» в региональном главке МЧС. «Дождей не было. Обычно в это время года температуры ниже. Возможно, именно это помогло мальчику продержаться все это время», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что пропавший 13 августа в лесу в Омской области мальчик Коля Бархатов был обнаружен живым. В МЧС сообщали, что ребенка нашла одна из поисковых групп в полутора километрах от места пропажи.

Родители отправились собирать ягоды в лес, оставив сына одного в машине. Вернувшись спустя 15 минут, они не обнаружили ребенка в салоне. По факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело.

Теги: Омская область, пропавший ребенок, Дети, новости РБК
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