Трамп через Twitter предложил Си Цзиньпину обсудить протесты в Гонконге

Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину встретиться и обсудить ситуацию с протестами в Гонконге. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Я знаю президента Китая Си очень хорошо. Он прекрасный лидер, который очень уважает свой народ. Он также хорош в «жестком деле». У меня нет ни малейших сомнений, что если президент Си хочет быстро и гуманно решить гонконгскую проблему, то он может это сделать. Личная встреча?» — говорится в сообщении американского президента.

Ранее хозяин Белого дома со ссылкой на данные американской разведки сообщил о стягивании войск китайскими властями к границе специального административного района Гонконг. До этого китайское государственное издание Global Times опубликовало видеозаписи, на которых демонстрируется переброска военной техники и военнослужащих Народной вооруженной милиции Китая.

На следующий день стало известно, что китайские власти запретили заход в порт Гонконга двум военным кораблям США — ракетному крейсеру USS Lake Erie и десантному кораблю USS Green Bay.

Гонконг является бывшей колонией Великобритании, которую в 1997 году передали под суверенитет Китая. Согласно условиям передачи территории, Гонконг получил статус специального административного района и на ближайшие 50 лет (до 2047 года) будет сохранять высокую степень автономии. Пекин контролирует сферу обороны и внешней политики города-автономии, однако не вмешивается в вопросы самоуправления.

С весны текущего года в Гонконге проходят массовые протесты из-за принятия законопроекта об экстрадиции в материковый Китай преступников. Данный законопроект был внесен властями Гонконга, однако в середине июня рассмотрение закона отложили. Впоследствии глава администрации региона Кэрри Лэм назвала документ мертвым. Она отметила, что правительство не планирует перезапускать рассмотрение законопроекта.