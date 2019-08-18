Организаторы сообщили о 1,7 млн участников акции протеста в Гонконге

В Гонконге прошла очередная, 11-я по счету, акция протеста. В ней приняли участие около 1,7 млн демонстрантов, передает South China Morning Post со ссылкой на организаторов. Данных полиции по численности пока нет.

В начале дня протестующие начали собираться в парке «Виктория». При этом полиция согласовала только митинг, запретив шествие. Но толпа разрослась, и протестующие наводнили близлежащие улицы.

После 16:00 (11:00 мск) демонстранты добрались до центра района и заняли часть улицы Глостер-роуд. Через час, когда большинство протестующих покинули точку сбора, многие еще пытались попасть в парк. С наступлением ночи тысячи людей продолжили шествие по улицам Гонконга.

Ранее полиция Гонконга сообщила в своем аккаунте в Facebook о собрании демонстрантов в парке «Виктория».