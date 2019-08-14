МИД Китая потребовал от США не вмешиваться в дела страны из-за Гонконга

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,32 +0,39 EUR Бирж. 73,03 +0,49 Brent 60,29 -1,15% USD Нал. 65,67 64,86 EUR Нал. 73,48 72,57 USD ЦБ 65,20 -0,40 EUR ЦБ 72,90 -0,51 EUR/USD 1,1184 +0,0012 BTC/USD Бирж. 10 540,00 -362,00 IMOEX 2 662,31 -0,66% RTSI 1 284,11 -1,06% DJIA 26 279,91 +1,44% Nasdaq 8 016,36 +1,95%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Золото $1 600 (+5,72%) прогноз ABN Amro к 31.12.20
CenturyLink $13 (+12,26%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
ОГК-2 ₽0,59 (+18,47%) прогноз ВТБ Капитал к 13.08.20
General Motors $68 (+71,85%) прогноз Citigroup к 17.07.20
Netflix $440 (+41,3%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Золото $1 600 (+5,72%) прогноз ABN Amro к 31.12.20
CenturyLink $13 (+12,26%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
ОГК-2 ₽0,59 (+18,47%) прогноз ВТБ Капитал к 13.08.20
General Motors $68 (+71,85%) прогноз Citigroup к 17.07.20
Netflix $440 (+41,3%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 65,2 (-0,4) Quote, 12:19
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 72,9 (-0,51) Quote, 12:19
Молочная отрасль: до и после продовольственного эмбарго Pro, 13:58 Песков отказался считать введение короткой рабочей недели вопросом Кремля Общество, 13:55 В Кремле назвали сроки и темы визита Путина в Финляндию Политика, 13:54 На «Матч ТВ» допустили иски к «Порту» за срыв показа игры с «Краснодаром» Спорт, 13:52 Песков заявил о преждевременности выводов о падении интереса к выборам Политика, 13:51 МИД Китая потребовал от США не вмешиваться в дела страны из-за Гонконга Политика, 13:39 При столкновении трех автомобилей в Ленинградской области погибла женщина Общество, 13:30 Сбербанк сообщил, на что россияне тратят потребительские кредиты Финансы, 13:16 Как меняется мужской костюм Стиль, 13:15 Депутат обратился в СК после публикации данных оппозиционеров в Telegram Общество, 13:15 Экс-жена Аркадия Ротенберга решила зарегистрировать бренд «Ротенберг» Бизнес, 13:12 СК опубликовал видео с места жесткой посадки вертолета на Камчатке Общество, 13:08 Кибербезопасность: что мешает росту интернета вещей Pro, 13:05 США решили помочь украинским режиссерам бороться с российским влиянием Политика, 12:58
Политика ,  
0 
МИД Китая потребовал от США не вмешиваться в дела страны из-за Гонконга

МИД Китая призвал США воздержаться от вмешательства в ситуацию в Гонконге, так как события там являются внутренними делами КНР. Об этом заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

«Дела Гонконга — это полностью внутренние дела Китая, и вы не имеете ни права, ни компетенции их комментировать. Занимайтесь своими делами и не вмешивайтесь в дела Гонконга», — сказала она в ответ на комментарии американских конгрессменов.

Политика
Трамп сообщил о стягивании Китаем войск к Гонконгу

Хуа добавила, что высказывания американских политиков являются убедительными доказательствами причастности США к инцидентам в регионе. По ее словам, они искажали правду и «обеляли насильственные преступления», называя их борьбой за права человека.

Накануне спикер палаты представителей Нэнси Пелоси на своей странице в Twitter выразила обеспокоенность, что полиция Гонконга усилила применение силы против протестующих и «заклеймила их как жестоких преступников». Она призвала главу администрации Гонконга Кэрри Лэм к диалогу с митингующими и удовлетворению их требований.

Общество
Полиция Гонконга применила против протестующих перцовые баллончики

«Если мы не выступаем за права человека в Китае из-за коммерческих интересов, мы теряем весь моральный авторитет, чтобы высказываться в другом месте», — заявила она.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что китайские власти стягивают войска к границам Гонконга. Он уточнил, что получил эти сведения от американской разведки.

Фотогалерея 
Разгон протестующих в аэропорту Гонконга. Фоторепортаж

Акции протеста проходят в Гонконге регулярно с начала июня. Демонстранты требуют не принимать поправки к закону об экстрадиции, который позволил бы выдавать подозреваемых гонконгцев материковому Китаю.

Теги: МИД Китая, Вашингтон, Гонконг, новости РБК
Материалы по теме
Трамп сообщил о стягивании Китаем войск к Гонконгу
Политика
Китай не пустил в Гонконг два корабля ВС США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter