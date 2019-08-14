МИД Китая потребовал от США не вмешиваться в дела страны из-за Гонконга

МИД Китая призвал США воздержаться от вмешательства в ситуацию в Гонконге, так как события там являются внутренними делами КНР. Об этом заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

«Дела Гонконга — это полностью внутренние дела Китая, и вы не имеете ни права, ни компетенции их комментировать. Занимайтесь своими делами и не вмешивайтесь в дела Гонконга», — сказала она в ответ на комментарии американских конгрессменов.

Хуа добавила, что высказывания американских политиков являются убедительными доказательствами причастности США к инцидентам в регионе. По ее словам, они искажали правду и «обеляли насильственные преступления», называя их борьбой за права человека.

Накануне спикер палаты представителей Нэнси Пелоси на своей странице в Twitter выразила обеспокоенность, что полиция Гонконга усилила применение силы против протестующих и «заклеймила их как жестоких преступников». Она призвала главу администрации Гонконга Кэрри Лэм к диалогу с митингующими и удовлетворению их требований.