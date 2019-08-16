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Вита Спивак Осада Гонконга: ждет ли протестующих площадь Тяньаньмэнь
Власти материкового Китая вряд ли применят армию в Гонконге: Пекин находится в непростой экономической ситуации, а слишком жесткое подавление протестов может отпугнуть инвесторов

В сети появились видеозаписи, на которых видно, как в 25 км от Гонконга активно разворачивается китайская военная техника. Все лето 2019-го в городе не утихают демонстрации, и теперь многие ждут, что вскоре там повторятся пекинские события 30-летней давности. Тогда протесты на площади Тяньаньмэнь подавили силами китайской армии, а точное число жертв тех событий до сих пор не известно. Однако китайские власти все-таки помнят уроки 1989 года.

Чем недовольны гонконгцы

Происходящее сейчас в Гонконге — наиболее серьезный кризис в городе с момента его перехода под управление КНР в 1997 году. Гонконг находится в составе Китая на особых правах в рамках режима «одна страна, две системы»: здесь существуют собственная законодательная и исполнительная власть и своя валюта. Несмотря на это, протесты в Гонконге происходят практически каждый год, но в 2019 году они отличаются особой массовостью: в середине июня на одну из протестных акций вышло 2 млн человек, при том что население города составляет 7,4 млн.

Протесты начались из-за попыток администрации Гонконга весной 2019 года провести новое законодательство, которое позволяло бы выдавать подозреваемых в уголовных преступлениях властям материкового Китая. В законопроекте жители города увидели попытку Пекина влиять на судебную систему Гонконга и вышли на демонстрации. Сначала власти игнорировали требования протестующих, но после того как 1 июля те штурмом взяли здание законодательного собрания, руководитель местной администрации Кэрри Лэм объявила законопроект «мертвым».

Но это лишь ненадолго ослабило напряжение. Из планов работы местной законодательной власти проект снят так и не был, что разозлило гонконгцев. Протесты продолжились уже с более широким кругом требований: жители города хотят, чтобы местные власти провели расследование жестких действий полиции при разгоне протестов. Гонконгцы настаивают и на введении прямых выборов главы мегаполиса — эта реформа обсуждается с 2007 года (пока руководитель местной администрации фактически утверждается Пекином). Однако по мере эскалации протеста жесткость полиции в отношении демонстрантов только усиливается, а местные власти пока игнорируют требования протестующих.

Реакция Пекина

Долгое время, несмотря на пристальное внимание мировых СМИ, китайские власти практически никак не комментировали происходящее. Только в начале августа, спустя почти два месяца после начала протестного движения, представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан высказался о происходящем, назвав действия митингующих преступными.

С тех пор тема начала активно обсуждаться в китайском интернете. После долгого замалчивания протесты теперь демонизируются и воспринимаются большинством пользователей с раздражением. По китайским соцсетям циркулирует мем, который сравнивает Шанхай и Гонконг, два символа экономических успехов Китая последних 30 лет. Шанхай в этом случае называют «лояльной девушкой», а Гонконг описывается как «строптивая подружка», которая «после 22 двух лет брака вечно жалуется на жизнь, хочет, чтобы ты за все платил, и постоянно вспоминает своего бывшего [Великобританию]». Это скорее творчество пользователей, чем государственная пропаганда, но оно хорошо отражает общее отношение китайцев к протестам.

Пока Пекин напрямую не вмешивается в происходящее в городе, который до сих пор очень важен для экономики КНР. Для иностранных компаний Гонконг служит точкой входа на до сих пор весьма зарегулированный китайский рынок. Он воспринимается как нечто отдельное от остального Китая, и происходящее там не представляет угрозы для стабильности власти в стране. Безусловно, в Пекине не рады протестам, но и вряд ли видят смысл в их жестком подавлении — игра не стоит свеч, а экономический и репутационный ущерб может оказаться слишком серьезным.

Экономика протестов

Протесты уже нанесли серьезный ущерб стабильности экономики и финансовой системы Гонконга. Это плохая новость в первую очередь для китайской политической и бизнес-элиты, которая использует город для вывода капитала из КНР, где уже шесть лет разворачивается антикоррупционная кампания. Кроме того, именно представители материкового Китая прямо или косвенно владеют большей частью дорогой недвижимости в городе. За время протестов число сделок на рынке недвижимости Гонконга сократилось на 35%.

Во втором квартале 2019 года рост ВВП Гонконга составил 0,6% — самый низкий квартальный показатель за последние десять лет, а эксперты Bloomberg обещали рост в 1,5%. Падает Гонконгская фондовая биржа: индекс Hang Seng в августе потерял уже 9%. Из-за протестов на несколько дней перестал работать местный аэропорт, один из наиболее загруженных транспортных хабов в Азии.

Эскалация насилия мешает туристам и шопоголикам из материкового Китая, привыкшим вывозить из Гонконга люксовые товары, которые труднее достать на внутреннем рынке КНР. В июне в городе на 7,6% сократился оборот розничной торговли, и, судя по всему, это только начало.

Сосредоточение военной техники неподалеку от Гонконга — серьезный сигнал от Пекина протестующим, но военная интервенция кажется пока маловероятной. На помощь гонконгской полиции могут прийти специально обученные части Народной вооруженной милиции Китая, и тогда протестующим придется отступить — хотя бы на время. Но вряд ли стоит ждать танки китайской армии на улицах Гонконга, ведь это может отправить экономику и финансовую систему города в жесткое пике.

Разгон демонстраций на площади Тяньаньмэнь 30 лет назад дорого обошелся Китаю. Серьезно затормозились переговоры о вступлении страны в ВТО, а некоторые из введенных тогда международных санкций не отменены до сих пор. Нынешние протесты не так опасны для политического режима, а падение рыночных котировок из-за военного вмешательства сейчас совсем не в интересах материкового Китая — экономика страны гораздо больше, чем 30 лет назад, зависит от внешнего мира.

Об авторах
Вита Спивак китаист
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, Гонконг, Китай, протесты
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