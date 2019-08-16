Власти материкового Китая вряд ли применят армию в Гонконге: Пекин находится в непростой экономической ситуации, а слишком жесткое подавление протестов может отпугнуть инвесторов

В сети появились видеозаписи, на которых видно, как в 25 км от Гонконга активно разворачивается китайская военная техника. Все лето 2019-го в городе не утихают демонстрации, и теперь многие ждут, что вскоре там повторятся пекинские события 30-летней давности. Тогда протесты на площади Тяньаньмэнь подавили силами китайской армии, а точное число жертв тех событий до сих пор не известно. Однако китайские власти все-таки помнят уроки 1989 года.

Чем недовольны гонконгцы

Происходящее сейчас в Гонконге — наиболее серьезный кризис в городе с момента его перехода под управление КНР в 1997 году. Гонконг находится в составе Китая на особых правах в рамках режима «одна страна, две системы»: здесь существуют собственная законодательная и исполнительная власть и своя валюта. Несмотря на это, протесты в Гонконге происходят практически каждый год, но в 2019 году они отличаются особой массовостью: в середине июня на одну из протестных акций вышло 2 млн человек, при том что население города составляет 7,4 млн.

Протесты начались из-за попыток администрации Гонконга весной 2019 года провести новое законодательство, которое позволяло бы выдавать подозреваемых в уголовных преступлениях властям материкового Китая. В законопроекте жители города увидели попытку Пекина влиять на судебную систему Гонконга и вышли на демонстрации. Сначала власти игнорировали требования протестующих, но после того как 1 июля те штурмом взяли здание законодательного собрания, руководитель местной администрации Кэрри Лэм объявила законопроект «мертвым».

Но это лишь ненадолго ослабило напряжение. Из планов работы местной законодательной власти проект снят так и не был, что разозлило гонконгцев. Протесты продолжились уже с более широким кругом требований: жители города хотят, чтобы местные власти провели расследование жестких действий полиции при разгоне протестов. Гонконгцы настаивают и на введении прямых выборов главы мегаполиса — эта реформа обсуждается с 2007 года (пока руководитель местной администрации фактически утверждается Пекином). Однако по мере эскалации протеста жесткость полиции в отношении демонстрантов только усиливается, а местные власти пока игнорируют требования протестующих.