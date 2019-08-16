В Кремле связали освобождение Дельпаля с визитом Путина во Францию

Помощник президента Юрий Ушаков связал освобождение фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля с визитом главы государства Владимира Путина во Францию. Об этом он сообщил, анонсируя официальную встречу президентов, передает корреспондент РБК.

«Филипп Дельпаль, французский бизнесмен, партнер фонда Baring Vostok освобожден из тюрьмы и переведен под домашний арест. Это я упоминаю в связи с тем, что французский президент об этом неоднократно разговаривал с нашим президентом. Вот непосредственно перед визитом [Путина во Францию] такое решение суда», — сказал Ушаков.

15 августа Следственный комитет согласился отпустить Дельпаля из-под стражи и перевел его под домашний арест. Он проходит по делу о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» и с февраля 2019 года находится под стражей.

В апреле меру пресечения для основателя Baring Vostok Майкла Калви изменили на домашний арест, однако в отношении Дельпаля аналогичное решение не приняли, а срок его содержания под стражей продлили до 14 июля. В июне Путин объяснял отказ в изменении меры пресечения отсутствием у Дельпаля и других фигурантов дела жилья в России. После этого жена Дельпаля приобрела квартиру в Москве, однако 9 июля суд продлил его арест до 13 октября.