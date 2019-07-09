Суд продлил арест фигуранту дела Baring Vostok Дельпалю

Басманный суд столицы продлил арест члену совета директоров банка «Восточный» Филиппу Дельпалю. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Арест Дельпалю продлили до 13 октября.

Француз Филипп Дельпаль — один из фигурантов уголовного дела против руководства инвестиционного фонда Baring Vostok. 15 февраля в отношении него Басманным районным судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 9 апреля 2019 года срок содержания Дельпаля под стражей продлили до 14 июля.

В пресс-службе Baring Vostok решение суда об очередном продлении содержания Дельпаля под стражей сочли необоснованным. В фонде вновь напомнили о том, что считают инициатором уголовного дела бизнес-конкурента основателя Baring Vostok Артема Аветисяна, действующего вместе с заявителем по делу, миноритарием банка «Восточный», Шерзодом Юсуповым. «Вчера в суде Майкл Калви подробно изложил детали сделки, которая является основным предметом судебного разбирательства. Реальная причина возбуждения уголовного дела — захват контроля в банке любыми доступными методами — становится понятна все большему количеству людей. Мы уверены, что справедливость восторжествует, и мы не остановимся, пока не достигнем этого», — заявили в фонде.

Отпустить Дельпаля из-под стражи просил бизнес-омбудсмен Борис Титов, который лично направил письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Под стражей остаются и другие фигуранты дела, за исключением Майкла Калви, основателя Baring Vostok.