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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
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«Дело Baring Vostok» ,  
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Суд продлил арест фигуранту дела Baring Vostok Дельпалю

Басманный суд столицы продлил арест члену совета директоров банка «Восточный» Филиппу Дельпалю. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Арест Дельпалю продлили до 13 октября.

Француз Филипп Дельпаль — один из фигурантов уголовного дела против руководства инвестиционного фонда Baring Vostok. 15 февраля в отношении него Басманным районным судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 9 апреля 2019 года срок содержания Дельпаля под стражей продлили до 14 июля.

В пресс-службе Baring Vostok решение суда об очередном продлении содержания Дельпаля под стражей сочли необоснованным. В фонде вновь напомнили о том, что считают инициатором уголовного дела бизнес-конкурента основателя Baring Vostok Артема Аветисяна, действующего вместе с заявителем по делу, миноритарием банка «Восточный», Шерзодом Юсуповым. «Вчера в суде Майкл Калви подробно изложил детали сделки, которая является основным предметом судебного разбирательства. Реальная причина возбуждения уголовного дела — захват контроля в банке любыми доступными методами — становится понятна все большему количеству людей. Мы уверены, что справедливость восторжествует, и мы не остановимся, пока не достигнем этого», — заявили в фонде.

Отпустить Дельпаля из-под стражи просил бизнес-омбудсмен Борис Титов, который лично направил письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Под стражей остаются и другие фигуранты дела, за исключением Майкла Калви, основателя Baring Vostok.

На Петербургском экономическом форуме в начале июня президента Владимира Путина спросили о расследовании дела Baring Vostok и уточнили, почему Калви поместили под домашний арест, тогда как другие фигуранты остаются в СИЗО. На это Путин ответил, что Калви единственный, у кого в Москве есть дом. 9 июля защита предпринимателя сообщила, что жена Дельпаля купила квартиру в Москве, чтобы обосновать возможность его освобождения под домашний арест.

Бизнес
Суд продлил домашний арест Калви на три месяца

Теги: Baring Vostok, арест, Басманный суд, новости РБК
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