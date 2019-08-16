В Кремле озвучили план визита Путина во Францию

Президент России Владимир Путин 19 августа посетит официальную резиденцию президента Франции Форт Брегансон, где проведет переговоры с Эмманюэлем Макроном, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

В составе российской делегации вместе с Ушаковым будут министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и посол России во Франции Алкексей Мешков. Помимо переговоров с участием членов делегаций Путин и Макрон побеседуют один на один. В программе встречи также предусмотрен обед.

Пока предполагается, что пресс-конференция президентов состоится не после переговоров, как это обычно бывает, а до их начала, сказал Ушаков. Российская сторона, по его словам, пытается доказать целесообразность общения с прессой после переговоров.

По замечанию помощника российского президента, контакты Путина и Макрона носят регулярный характер. В мае они обменялись письменными посланиями, в которых обсудили вопросы развития двусторонних отношений и изложили позиции по международным делам. В целом в Москве отмечают активизацию сотрудничества по политической линии между двумя странами, уже согласовано, что 9 сентября в Москве пройдут переговоры министров иностранных дел и обороны двух стран.

В центре дискуссий в Брегансоне будет двустороннее сотрудничество, Украина, Иран, Сирия и Ливия, сказал Ушаков. Французы неоднократно выступали с предложениями, чтобы в ближайшей перспективе провести саммит в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия), с учетом смены руководства на Украине, напомнил Ушаков «Мы эту идею поддерживаем, но если саммит проводить, то он должен быть тщательным образом подготовлен», — заявил помощник президента.