СК согласился отпустить фигуранта дела Baring Vostok из-под стражи

Следствие не возражает против ходатайства адвокатов партнера фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля об изменении избранной для него меры пресечения на домашний арест.

«В связи с тем, что Дельпаль приобрел недвижимость, а именно квартиру в Денежном переулке, следствие не против просьбы адвокатов перевести обвиняемого под домашний арест в эту квартиру с условием соблюдения им всех ограничений», — заявила в Мосгорсуде следователь (цитата по ТАСС).

Дельпаль проходит по делу о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» и с февраля 2019 года находится под стражей. В апреле меру пресечения для основателя Baring Vostok Майкла Калви изменили на домашний арест, однако в отношении Дельпаля аналогичное решение принято не было.

9 апреля 2019 года срок содержания Дельпаля под стражей продлили до 14 июля. В июне президент России Владимир Путин объяснял отказ в изменении меры пресечения отсутствием у Дельпаля и других фигурантов дела Baring Vostok жилья в России. «Под какой домашний арест, если у них ни дома, ни квартиры, ничего в России нет?» — сказал тогда президент.

После этого жена Дельпаля приобрела квартиру в Москве, однако 9 июля Басманный суд продлил его арест до 13 октября.