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«Дело Baring Vostok» ,  
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Жена обвиняемого по делу Baring Vostok Дельпаля купила квартиру в Москве

Жена обвиняемого по делу Baring Vostok Филиппа Дельпаля, партнера инвестиционного фонда Майкла Калви, Сесиль Дельпаль купила квартиру в Москве, где он мог бы отбывать домашний арест, если изменят меру пресечения. Об этом РБК сообщил представитель Baring Vostok.

«Мы подтверждаем, что его семья специально купила квартиру, чтобы доказать, что у него есть свой дом, в котором он может проводить домашний арест», — сказал РБК представитель Baring Vostok.

На Петербургском экономическом форуме в начале июня президента Владимира Путина спросили о расследовании дела Baring Vostok и уточнили, почему Калви поместили под домашний арест, тогда как другие фигуранты остаются в СИЗО. На это Путин ответил, что Калви единственный, у кого в Москве есть дом. «Под какой домашний арест, если у них ни дома, ни квартиры, ничего в России нет?» — заметил Путин. «Но мы над этим подумаем», — добавил затем президент.

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Дельпаль проходит по делу о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Его, Калви и еще четырех фигурантов арестовали в феврале. По версии следствия, основатель Baring Vostok убедил акционера банка «Восточный» принять акции International Financial Technology Group в счет долга у Первого коллекторского бюро, завысив стоимость бумаг с 600 тыс. до 3 млрд руб. Калви свою вину отрицает и связывает обвинения с корпоративным конфликтом в банке.

В апреле Калви сменили меру пресечения и поместили его под домашний арест. Позже под домашний арест поместили экс-директора банка «Восточный» Алексея Кордичева, который дал показания против Калви. Остальные три фигуранта дела находятся в СИЗО.

Теги: Baring Vostok, Майкл Калви, квартира, Москва
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