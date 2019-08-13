Кремль сообщил подробности запланированного визита Путина во Францию

Президент Владимир Путин 19 августа посетит Францию. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, во Франции президент пробудет один день. Основными темами обсуждения в ходе поездки станут двустороннее сотрудничество с упором на экономическую повестку и международные проблемы, а также ситуация на Украине и перспектива работы «нормандского формата».

Пресс-секретарь добавил, что в ходе переговоров может быть поднят и исторический вопрос — возврат Франции останков генерала Гюдена (дивизионный генерал Сезар Шарль Этьен Гюден де ля Саблонньер был смертельно ранен в сражении при Ватутиной горе 7 (19) августа 1812 года. — РБК), найденные при раскопках в Смоленске. «Это очень важная находка. Безусловно, если наши французские визави посчитают необходимым поднять этот вопрос, эта тема будет обсуждена», — сказал представитель президента.

О том, что готовится визит Владимира Путина во Францию, в конце июля сообщили в Кремле. Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что встретится с российским коллегой в форте Брегансон — летней резиденции французских президентов.