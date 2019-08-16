Российский турист погиб на курорте в Турции

Российский турист погиб на курорте в Турции

Турист из России, отдыхавший в турецкой Анталье, утонул во время купания в бассейне отеля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя генерального консульства России в Анталье.

В генконсульстве заявили, что речь идет о гражданине России Сергее Жуке. Представитель генконсульства добавил, что ведется работа со страховой компанией и правоохранительными органами. Готовится перевозка тела в Россию.

11 июня в результате наезда автомобиля в Анталье погибли двое российских туристов из Нижегородской области. Виновник происшедшего задержан.

Ранее генеральный консул России в Анталье сообщал, что число смертей российских туристов в Анталье исчисляется десятками. Наиболее частыми причинами смерти становятся злоупотребление алкоголем, несоблюдение техники безопасности на воде и легкомысленное отношение при посещении экскурсий.