Российский турист погиб на курорте в Турции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,28 +0,22 EUR Бирж. 73,37 -0,03 Brent 58,81 +1,22% USD Нал. 66,58 65,71 EUR Нал. 73,80 72,92 USD ЦБ 66,00 +0,11 EUR ЦБ 73,22 -0,23 EUR/USD 1,1066 -0,0041 BTC/USD Бирж. 10 173,47 -152,53 IMOEX 2 620,55 -0,19% RTSI 1 245,56 -0,37% DJIA 25 579,39 +0,39% Nasdaq 7 766,62 -0,09%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Applied Materials $57 (+24,43%) прогноз Stifel к 15.05.20
BRENT $60 (+2,06%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Alibaba $216 (+27,16%) прогноз Jefferies к 05.08.20
Vipshop $11 (+50,07%) прогноз JP Morgan к 30.04.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Applied Materials $57 (+24,43%) прогноз Stifel к 15.05.20
BRENT $60 (+2,06%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Alibaba $216 (+27,16%) прогноз Jefferies к 05.08.20
Vipshop $11 (+50,07%) прогноз JP Morgan к 30.04.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 66 (+0,11) Quote, 13:30
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 73,22 (-0,23) Quote, 13:30
СК сообщил о ходе расследования посадки самолета А321 в кукурузном поле Общество, 15:42 «Зеленая экономика». Главные события в России 17-23 августа Зеленая экономика, 15:42  ЦБ отозвал лицензию у столичной компании «КРК-Страхование» Финансы, 15:34 Под Череповцом на мель село судно Общество, 15:29 Илья Тютенков — об обновленном Leveldva, музыке и гастровпечатлениях Стиль, 15:27 Победа, поражение и ничья: что было с главными криптовалютами в 2019 году Крипто, 15:25 В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси Общество, 15:24 Instagram Бузовой потребовали заблокировать за шутку про блокаду Общество, 15:16 ФСИН назвала победителей конкурса водителей автозаков в день митинга Общество, 15:14 Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту Общество, 15:10 ВТБ раскрыл объем инвестиций в катарский банк Финансы, 15:05 «Ноль отходов»: 5 простых шагов к стилю жизни zero waste Pink, 15:00 Власти Гренландии ответили «мы не продаемся» на данные об идее Трампа Политика, 14:55 Мэру Туапсе предъявили обвинения в превышении полномочий и подлоге Общество, 14:48
Общество ,  
0 
Российский турист погиб на курорте в Турции

Турист из России, отдыхавший в турецкой Анталье, утонул во время купания в бассейне отеля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя генерального консульства России в Анталье.

В генконсульстве заявили, что речь идет о гражданине России Сергее Жуке. Представитель генконсульства добавил, что ведется работа со страховой компанией и правоохранительными органами. Готовится перевозка тела в Россию.

11 июня в результате наезда автомобиля в Анталье погибли двое российских туристов из Нижегородской области. Виновник происшедшего задержан.

Ранее генеральный консул России в Анталье сообщал, что число смертей российских туристов в Анталье исчисляется десятками. Наиболее частыми причинами смерти становятся злоупотребление алкоголем, несоблюдение техники безопасности на воде и легкомысленное отношение при посещении экскурсий.

Общество
Россиян предупредили о смерти десятков туристов в Анталье с начала года

Россия — важнейший рынок для турецкой туристической индустрии. В июне 2019 года Турцию посетили 1,036 млн россиян, что стало рекордным показателем по меньшей мере за 19 лет.

Бизнес
В Турцию за месяц приехали рекордные 1 млн туристов из России

Теги: Турция, Туризм, российские туристы
Материалы по теме
В Турции задержали россиянина после угона яхты стоимостью €3,5 млн
Общество
Генконсульство подтвердило гибель двух россиян из-за урагана в Греции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter