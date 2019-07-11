Генконсульство подтвердило гибель двух россиян из-за урагана в Греции

Двое россиян — отец и сын — погибли во время шторма в греческом регионе Халкидики, подтвердил РБК генеральный консул России в Салониках Александр Щербаков. По его словам, на них упало дерево.

«В ночь на 11 июля произошел такой трагический инцидент. Речь идет о семье россиян из пяти человек, которые сюда прибыли на отдых 7 июля: муж с женой и трое маленьких детей. Последние две недели на острове установилась очень сильная жара, в результате разразилась гроза, которая сопровождалась мощнейшим шквалистым ветром. Видимо, отец с годовалым сыном были на прогулке и пытались спрятаться под деревом. Дерево рухнуло, и, к сожалению, они погибли», — рассказал он.

Консул уточнил, что тела россиян были доставлены в больницу, где констатировали их смерть. Сейчас консульство работает над тем, чтобы доставить тела погибших россиян на родину и оказать помощь вдове и двоим детям, уточнил Щербаков.Он добавил, что о других пострадавших среди россиян информации нет.

Шторм и дожди обрушились на север Греции вечером 10 июля. Во время урагана на Халкидики погибли шесть человек, в том числе двое граждан Румынии и двое — Чехии. По последним данным, 108 человек получили ранения. На острове объявили режим ЧС.