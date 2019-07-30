Россиян предупредили о смерти десятков туристов в Анталье с начала года

Россиян предупредили о смерти десятков туристов в Анталье с начала года

Количество смертей туристов в Анталье с начала года исчисляется десятками, сказал «РИА Новости» генеральный консул России в Анталье Олег Рогоза. Он добавил, что в группе риска прежде всего находятся люди с хроническими заболеваниями, обостряющимися в другом климате, и пожилые.

По словам генконсула, в российские медучреждения при участии Центра медицины катастроф «Защита» Минздрава и страховых компаний с начала года вывезли восемь тяжелобольных.

Рогоза призвал людей быть более внимательными к своему здоровью и своих близких на отдыхе, отметив участившиеся случаи сердечных приступов, инфарктов и инсультов. Причинами трагедий и смертей генконсул назвал злоупотребление алкоголем, несоблюдение техники безопасности на воде и легкомысленное отношение при посещении экскурсий.

Особенно остро, по мнению Рогозы, стоит проблема безопасности детей: даже когда ребенок находится в специализированной детской зоне (на пляжах, в бассейнах), он призывает родителей не упускать его из виду и соблюдать меры безопасности.

Если же несчастный случай все же произошел, то отдыхающим нужно немедленно обратиться за помощью врача, в страховую компанию, турфирму или генконсульство, отметил Рогоза.