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В Турцию за месяц приехали рекордные 1 млн туристов из России
В июне 2019 года Турцию посетили более 1 млн россиян, большинство из которых были организованными туристами. Это рекордный показатель по крайней мере за 19 лет
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Число россиян, посетивших в июне 2019 года Турцию, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,6% и достигло 1,036 млн человек. Это следует из данных турецкого Министерства культуры и туризма.

Июнь 2019-го стал первым месяцем, когда российский турпоток из России превысил 1 млн человек. Год назад, в июне 2018-го, чтобы преодолеть это пороговое значение, не хватило всего 11 тыс. человек — тогда в Турции побывали 989 тыс. россиян.

Во все другие месяцы турпоток из России был значительно ниже, свидетельствуют доступные данные турецкого министерства с 2010 года. А из материалов турецкого статистического ведомства следует, что и в 2000-е годы российский турпоток никогда не приближался к 1 млн человек в месяц. Например, за весь 2000 год Турцию посетили лишь 677 тыс. человек, за весь 2001-й — только 757 тыс.

Россия — ключевой рынок для турецкой туриндустрии. По итогам июня 2019-го доля России с ее 1 млн туристов в общем турпотоке достигла почти 22%. Для сравнения: у занимающей второе место Германии с 588,5 тыс. туристов — только 10%.

Каждый иностранный турист в этом году тратит в Турции с учетом перелета и проживания в отеле в среднем $765, указано в материалах турецкого Министерства культуры и туризма. Таким образом, более 1 млн россиян в июне 2019 года могли оставить в Турции свыше $792 млн. Всего за шесть месяцев этого года в Турции побывали уже 2,7 млн россиян, которые могли там оставить свыше $2 млрд.

Технологии и медиа
В Турцию впервые за месяц приехали почти 1 млн российских туристов

В турецкой статистике учитываются все граждане иностранных государств, которые пересекают границу независимо от цели поездки. Какую долю в общем российском турпотоке составляют организованные туристы можно судить по цифрам за лето 2016 года. После того, как в ноябре 2015 года турецкие военные сбили на сирийской границе российский СУ-24, было закрыто воздушное сообщение между Россией и Турцией, а туроператорам запретили продажу туров. Самостоятельные путешественники из России при этом могли посещать Турцию. В июне 2015 года российский турпоток в Турцию равнялся 652,7 тыс. человек, в июне 2016-го, когда действовал запрет, — лишь 46,6 тыс. В июне 2017-го, когда запрет был отменен, — 763,7 тыс.

В прошлом летнем сезоне максимальный турпоток пришелся на июнь — в июле и августе он был уже ниже, чем в первый летний месяц.

В этом году июль и август также вряд ли повторят рекордный показатель июня. В июле 2019 года из-за достаточных высоких расценок в сравнении с прошлым годом загрузка турецких отелей «несколько снизилась», указывает исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин.

О том, что турецкие отели в летнем сезоне 2019 года заметно подорожают, российские туроператоры предупреждали еще прошлой осенью.

В июле отели все-таки стали делать спецпредложения на ближайшие даты, но ситуация в корне это не смогло исправить, так как такие предложения стали поступать позже, чем надо было, констатирует Толчин. При этом, по его словам, количество ночей в отелях, которые в значительной степени формируют их загрузку, может выглядеть более драматичным: многие туристы в целях экономии стали сокращать длительность отдыха с десяти-одиннадцати, например, до восьми-десяти.

Автор: Сергей Соболев
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