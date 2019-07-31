В Турцию за месяц приехали рекордные 1 млн туристов из России

В июне 2019 года Турцию посетили более 1 млн россиян, большинство из которых были организованными туристами. Это рекордный показатель по крайней мере за 19 лет

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Число россиян, посетивших в июне 2019 года Турцию, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,6% и достигло 1,036 млн человек. Это следует из данных турецкого Министерства культуры и туризма.

Июнь 2019-го стал первым месяцем, когда российский турпоток из России превысил 1 млн человек. Год назад, в июне 2018-го, чтобы преодолеть это пороговое значение, не хватило всего 11 тыс. человек — тогда в Турции побывали 989 тыс. россиян.

Во все другие месяцы турпоток из России был значительно ниже, свидетельствуют доступные данные турецкого министерства с 2010 года. А из материалов турецкого статистического ведомства следует, что и в 2000-е годы российский турпоток никогда не приближался к 1 млн человек в месяц. Например, за весь 2000 год Турцию посетили лишь 677 тыс. человек, за весь 2001-й — только 757 тыс.

Россия — ключевой рынок для турецкой туриндустрии. По итогам июня 2019-го доля России с ее 1 млн туристов в общем турпотоке достигла почти 22%. Для сравнения: у занимающей второе место Германии с 588,5 тыс. туристов — только 10%.

Каждый иностранный турист в этом году тратит в Турции с учетом перелета и проживания в отеле в среднем $765, указано в материалах турецкого Министерства культуры и туризма. Таким образом, более 1 млн россиян в июне 2019 года могли оставить в Турции свыше $792 млн. Всего за шесть месяцев этого года в Турции побывали уже 2,7 млн россиян, которые могли там оставить свыше $2 млрд.