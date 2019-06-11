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В Турции в ДТП погибли двое россиян

Двое российских туристов, муж и жена, погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья, сообщил РБК дежурный дипломат генконсульства России в Анталье. Трагедия произошла в поселке Махмутлар в районе Аланьи.

«По имеющейся на данный момент информации, виновник происшествия задержан. Идут следственные мероприятия», — отметил он.

По его словам, генконсульство поддерживает контакт с правоохранительными органами Турции на предмет выяснения обстоятельств трагедии.

Издание «В городе N» утверждает, что погибшие приехали в Турцию из города Заволжье Нижегородской области. Автомобиль сбил их, когда супружеская пара переходила дорогу примерно в 1:30 по местному времени.

Теги: Турция, ДТП, новости РБК
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