В Турции задержали россиянина после угона яхты стоимостью €3,5 млн

Испанская Гражданская гвардия в сотрудничестве с турецкими правоохранительными органами задержала гражданина России и еще нескольких человек, подозреваемых в краже яхты в порту Пальма-де-Майорки, сообщает Cope.

В апреле прошлого года яхту стоимостью €3,5 млн похитили в порту Пальма-де-Майорки. Злоумышленники отправились в греческий порт Коринф, а затем в турецкий порт Гюллюк, где их поймали. Местные правоохранительные органы действовали совместно с Европолом и Интерполом.

В Турции правоохранительные органы задержали четырех человек: трех граждан республики и одного россиянина, находившихся на борту судна. Были обнаружены поддельные документы, злоумышленники также переименовали судно и сменили его номер.

В Испании сотрудники полиции осмотрели яхту и обнаружили значительные повреждения интерьера, с судна частично были сняты навигационные и электронные приборы. Общий ущерб оценивается в €20 тыс. Во время обысков были изъяты документы, жесткие диски, телефоны, холодное оружие и два дрона, которые злоумышленники использовали для наблюдения за будущими жертвами.

В отношении еще четырех человек ведется следствие. Это граждане Испании, Германии, Португалии и Венгрии, некоторые из них задержаны.