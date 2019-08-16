Второй пилот севшего в кукурузу А321 попал в больницу с ушибами груди

Второй пилот севшего в кукурузу А321 попал в больницу с ушибами груди

Во время экстренной посадки на кукурузное поле в Подмосковье второй пилот самолета А321 «Уральских авиалиний» Георгий Мурзин получил ушибы груди. Об этом во время пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил директор авиакомпании Кирилл Скуратов, передает ТАСС.

«У второго пилота ушибы груди, он в больнице, с ним все будет нормально», — сказал глава авиакомпании.

Утром 14 августа Airbus 321 «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку после взлета из столичного аэропорта Жуковский из-за столкновения со стаей чаек на взлете. Птицы попали в оба двигателя лайнера, и командир Дамир Юсупов принял решение сажать самолет на брюхо на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья.

Второму пилоту Георгию Мурзину 23 года, он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации в 2017 году и в 2018 году был принят на работу в авиакомпанию «Уральские авиалинии».